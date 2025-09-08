«Фенербахче» расторг контракт с Джику. Защитник близок к переходу в «Спартак» (Fanatik)
«Фенербахче» расторг контракт с Александром Джику.
Как сообщает Fanatik, клуб уведомил Турецкую футбольную федерацию о прекращении сотрудничества с защитником по соглашению сторон.
Ранее стало известно, что Джику близок к переходу в «Спартак». Ганский футболист прилетал в Москву на подписание контракта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Fanatik
