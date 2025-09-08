  • Спортс
11

«Фенербахче» расторг контракт с Джику. Защитник близок к переходу в «Спартак» (Fanatik)

«Фенербахче» расторг контракт с Александром Джику.

Как сообщает Fanatik, клуб уведомил Турецкую футбольную федерацию о прекращении сотрудничества с защитником по соглашению сторон.

Ранее стало известно, что Джику близок к переходу в «Спартак». Ганский футболист прилетал в Москву на подписание контракта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Fanatik
