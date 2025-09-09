Тедеско – главный кандидат на пост тренера «Фенербахче». С Зиданом велись переговоры, но стороны не пришли к согласию
Доменико Тедеско – фаворит на пост главного тренера «Фенербахче».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 39-летний итальянец на данный момент является главным кандидатом на замену Жозе Моуринью в турецком клубе.
Переговоры с экс-тренером «Спартака» и сборной Бельгии находятся на продвинутой стадии. Тедеско готов возглавить «Фенербахче», если не произойдет ничего чрезвычайного.
Также состоялись предметные переговоры с Зинедином Зиданом, но соглашение с французом достигнуто не было.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
