Тедеско – главный кандидат на пост тренера «Фенербахче». С Зиданом велись переговоры, но стороны не пришли к согласию

Доменико Тедеско – фаворит на пост главного тренера «Фенербахче».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 39-летний итальянец на данный момент является главным кандидатом на замену Жозе Моуринью в турецком клубе.

Переговоры с экс-тренером «Спартака » и сборной Бельгии находятся на продвинутой стадии. Тедеско готов возглавить «Фенербахче », если не произойдет ничего чрезвычайного.

Также состоялись предметные переговоры с Зинедином Зиданом , но соглашение с французом достигнуто не было.