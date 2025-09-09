Тедеско – главный вариант «Ноттингем Форест» на случай отставки Нуну. В назначении Доменико также заинтересован «Фенербахче» (Bild)

Доменико Тедеско может возглавить клуб АПЛ.

По информации Bild, возможность назначения экс-тренера «Спартака» рассматривает «Ноттингем Форест ». В клубе недовольны работой Нуну Эшпириту Санту – в случае отставки португальца Тедеско станет основным кандидатом на пост главного тренера.

Также сообщается, что Тедеско считается фаворитом на пост главного тренера «Фенербахче » после увольнения Жозе Моуринью.

Последним местом работы немецкого специалиста была сборная Бельгии, которую он покинул в январе этого года.