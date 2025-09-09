  • Спортс
  • Тедеско – главный вариант «Ноттингем Форест» на случай отставки Нуну. В назначении Доменико также заинтересован «Фенербахче» (Bild)
Тедеско – главный вариант «Ноттингем Форест» на случай отставки Нуну. В назначении Доменико также заинтересован «Фенербахче» (Bild)

Доменико Тедеско может возглавить клуб АПЛ.

По информации Bild, возможность назначения экс-тренера «Спартака» рассматривает «Ноттингем Форест». В клубе недовольны работой Нуну Эшпириту Санту – в случае отставки португальца Тедеско станет основным кандидатом на пост главного тренера.

Также сообщается, что Тедеско считается фаворитом на пост главного тренера «Фенербахче» после увольнения Жозе Моуринью.

Последним местом работы немецкого специалиста была сборная Бельгии, которую он покинул в январе этого года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Bild
