«Фенербахче» отдал Ундера в аренду «Бешикташу» с правом выкупа

«Фенербахче» отдал Дженгиза Ундера в аренду «Бешикташу».

Клубы достигли соглашения об арендной сделке с правом выкупа.

28-летний полузащитник будет выступать за «Бешикташ » до конца сезона-2025/26.

Вторую половину минувшего сезона Ундер провел в аренде в «Лос-Анджелесе».

Со статистикой турецкого игрока, ранее выступавшего за «Рому», «Лестер» и «Марсель», можно ознакомиться