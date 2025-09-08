«Фенербахче» отдал Ундера в аренду «Бешикташу» с правом выкупа
«Фенербахче» отдал Дженгиза Ундера в аренду «Бешикташу».
Клубы достигли соглашения об арендной сделке с правом выкупа.
28-летний полузащитник будет выступать за «Бешикташ» до конца сезона-2025/26.
Вторую половину минувшего сезона Ундер провел в аренде в «Лос-Анджелесе».
Со статистикой турецкого игрока, ранее выступавшего за «Рому», «Лестер» и «Марсель», можно ознакомиться здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Фенербахче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости