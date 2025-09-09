«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в октябре во время паузы на матчи сборных (X Sports)
«Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче» в октябре.
Встреча пройдет во время октябрьской паузы на матчи сборных, сообщает X Sports. Дата и место проведения матча будут объявлены позднее.
Последний раз «Зенит» и «Фенербахче» встречались в Стамбуле в ноябре 2024 года. Турецкая команда одержала победу со счетом 2:1.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: X Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости