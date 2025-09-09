3

«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в октябре во время паузы на матчи сборных (X Sports)

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче» в октябре.

Встреча пройдет во время октябрьской паузы на матчи сборных, сообщает X Sports. Дата и место проведения матча будут объявлены позднее.

Последний раз «Зенит» и «Фенербахче» встречались в Стамбуле в ноябре 2024 года. Турецкая команда одержала победу со счетом 2:1.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?19693 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
