20

ФИФА не будет рассматривать жалобы футболистов и тренеров «Химок» по долгам

По данным «РБ Спорт», РФС, «Химки», а также тренеры и футболисты, которые обращались в ФИФА насчет невыплаты зарплаты, получили ответ от футбольного трибунала.

В письме, которое поступило из Палаты по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА, говорится, что РФС направил письмо в ФИФА о том, что «клуб «Химки» […] не является участником соревнований под эгидой РФС (из-за того, что клуб не прошел процедуру лицензирования)».

И в связи с этим сообщается следующее: «Исходя из этого, мы должны сообщить вам, что, как правило, Футбольный трибунал не может разбирать дела клубов, которые не аффилированы либо больше не аффилированы с соответствующей национальной ассоциацией и не участвуют/больше не участвуют в соревнованиях под эгидой данной национальной ассоциации». В связи с этим Футбольный трибунал ФИФА сообщил о том, что не имеет возможности продолжить рассмотрение данного вопроса и закрывает дело.

РФС в письме в Футбольный трибунал ФИФА заявил, что «последний день любых возможных процедур, связанных с лицензированием, – 26 августа 2025. ФК «Химки» не является участником соревнований под эгидой РФС (по причине того, что клуб не прошел процедуру лицензирования). Согласно доступной нам информации, Клуб проходит процедуры банкротства, и управляющий по делу о банкротстве должен быть назначен 27 августа 2025 года. Исходя из изложенного выше, мы считаем целесообразным деактивировать клуб в TMS».

Напомним, в прошлом сезоне Мир РПЛ «Химки» заняли 12-е место. Клуб не прошел лицензирование в РФС и не получил лицензию для участия в следующем чемпионате, после чего объявил о «приостановке деятельности».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
кризис
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoФИФА
