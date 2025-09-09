  • Спортс
  Ещенко о Ву и Джику: «Не знаю их. Одного отпустили, другого взяли, это внутренняя кухня «Спартака»
Ещенко о Ву и Джику: «Не знаю их. Одного отпустили, другого взяли, это внутренняя кухня «Спартака»

Андрей Ещенко не знает новичков «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили о переходе Александра Джику. Несколькими днями ранее клуб подписал защитника Кристофера Ву

«Я не знаю их. Тут нечего говорить, не знаю, кто это. Отпустили Дуарте? Тренер с клубом приняли такое решение. Может, Дуарте сам захотел уйти. Мы же не знаем, что у них там внутри происходит.

Вот в Португалию еще одного отправили. Одного отпустили, другого взяли. Это внутренняя кухня «Спартака», что тут скажешь», – сказал экс-защитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
