Ещенко о Ву и Джику: «Не знаю их. Одного отпустили, другого взяли, это внутренняя кухня «Спартака»
Андрей Ещенко не знает новичков «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили о переходе Александра Джику. Несколькими днями ранее клуб подписал защитника Кристофера Ву.
«Я не знаю их. Тут нечего говорить, не знаю, кто это. Отпустили Дуарте? Тренер с клубом приняли такое решение. Может, Дуарте сам захотел уйти. Мы же не знаем, что у них там внутри происходит.
Вот в Португалию еще одного отправили. Одного отпустили, другого взяли. Это внутренняя кухня «Спартака», что тут скажешь», – сказал экс-защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
