«Палмейрас» хочет подписать Барко зимой. «Спартак» запрашивает 17,25 млн евро (BolaVIP)

«Палмейрас» заинтересован в подписании Эсекиэля Барко.

По информации BolaVIP, в начале 2025 года бразильский клуб сделал запрос по полузащитнику «Спартака », но Барко предпочел остаться в Европе. Однако сейчас аргентинец не исключает возвращения в Южную Америку в следующем году.

Сообщается, что красно-белые запрашивают за Барко порядка 110 млн бразильских реалов (17,25 млн евро). Помимо «Палмейраса», в подписании Эсекиэля этой зимой заинтересован «Фламенго».