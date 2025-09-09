«Палмейрас» хочет подписать Барко зимой. «Спартак» запрашивает 17,25 млн евро (BolaVIP)
«Палмейрас» заинтересован в подписании Эсекиэля Барко.
По информации BolaVIP, в начале 2025 года бразильский клуб сделал запрос по полузащитнику «Спартака», но Барко предпочел остаться в Европе. Однако сейчас аргентинец не исключает возвращения в Южную Америку в следующем году.
Сообщается, что красно-белые запрашивают за Барко порядка 110 млн бразильских реалов (17,25 млн евро). Помимо «Палмейраса», в подписании Эсекиэля этой зимой заинтересован «Фламенго».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BolaVIP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости