Ари о возвращении в РПЛ: «Сейчас поиграю в Медиалиге. Если наберу хорошую форму, то почему бы и нет?»

Экс-форвард сборной России Ари готов вернуться в РПЛ.

– С учетом изменения лимита в российском футболе Ари скоро может вернуться в РПЛ.

– Если честно, сейчас хочу поиграть в Медиалиге. Потому что я был не уверен, что вернусь и буду играть. Но если наберу хорошую форму, то почему бы и нет? – сказал форвард «БроукБойз ».

Напомним, Ари перешел в «БроукБойз» из WINLINE Медиалиги . Экс-нападающий «Спартака » и «Краснодара » дебютирует за медиакоманду в матче FONBET Кубка России против «Леон Сатурна » 11 сентября.

