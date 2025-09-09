9

Ари о возвращении в РПЛ: «Сейчас поиграю в Медиалиге. Если наберу хорошую форму, то почему бы и нет?»

Экс-форвард сборной России Ари готов вернуться в РПЛ.

– С учетом изменения лимита в российском футболе Ари скоро может вернуться в РПЛ.

– Если честно, сейчас хочу поиграть в Медиалиге. Потому что я был не уверен, что вернусь и буду играть. Но если наберу хорошую форму, то почему бы и нет? – сказал форвард «БроукБойз».

Напомним, Ари перешел в «БроукБойз» из WINLINE Медиалиги. Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» дебютирует за медиакоманду в матче FONBET Кубка России против «Леон Сатурна» 11 сентября.

Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
