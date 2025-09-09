КДК в четверг рассмотрит красную карточку Кордобы в матче с ЦСКА

КДК в четверг рассмотрит удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА.

Нападающий «Краснодара » получил красную карточку во 2-м тайме матча Мир РПЛ (1:1) за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. Впоследствии клуб подал заявление об отмене красной карточки Кордобы.

На прошлой неделе в КДК заявили , что рассмотрят вопрос после получения заключения ЭСК РФС.

«Заседание КДК будет проходить в четверг по ВКС, в том числе будет рассмотрен вопрос по заявлению «Краснодара» по Джону Кордобе », – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.