Виктор Са о «Краснодаре»: «Почему-то все спорные моменты решаются не в нашу пользу в последнее время. Не стоит винить судей во всем, но это начинает раздражать»

Виктор Са поделился мыслями относительно матча против ЦСКА.

Команды сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.

«Матч с ЦСКА получился очень тяжелым. Первый тайм был более подходящим для нашей игры, потому что мы тогда мы еще были в равных составах. Но после красной карточки нам стало труднее создавать моменты.

Я лично не видел эпизода, но мне сказали, что якобы Джон ударил игрока ЦСКА ногой. Но я в целом не хочу обсуждать решения судьи в этом матче. Не стал бы говорить, что арбитр убил игру. 

Могу сказать по ситуации из первого тайма, когда Жоао Виктор сфолил на Кордобе. На мой взгляд, этот эпизод тянул на желтую карточку, которая уже была бы второй для защитника ЦСКА.

Самое важное, что нам удалось увезти из Москвы одно очко, учитывая непростую ситуацию по ходу матча. Все совершают ошибки, не стоит во всем винить судей.

Но почему-то в последнее время все спорные моменты решаются не в нашу пользу. Поэтому порой это начинает раздражать.

Но нам нужно в любом случае продолжать работать», – сказал футболист «Краснодара» Виктор Са.

Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ

