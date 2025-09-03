  • Спортс
КДК рассмотрит удаление Кордобы, когда получит заключение ЭСК. Решение вынесут до ближайшего тура РПЛ

КДК рассмотрит удаление Джона Кордобы после получения вердикта ЭСК РФС.

Нападающий «Краснодара» был удален во 2-м тайме матча с ЦСКА (1:1) за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. Впоследствии клуб подал заявление об отмене красной карточки Кордобы.

«По Кордобе получили письмо от Каманцева и заявление от «Краснодара» об отмене красной. Направили документы в ЭСК, мы могли рассмотреть отмену только при их заключении.

От Каманцева получили письмо о том, что ЭСК предоставит заключение к возобновлению матчей РПЛ. Как только получим заключение, рассмотрим вопрос. Решение будет до тура.

Если оставим в силе карточку Джона, «Краснодар» будет оштрафован за неподобающее поведение. Если карточка будет отменена, то и штрафа не будет», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
