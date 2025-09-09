Хесе советовал Мбаппе перейти в «Реал»: «Когда я уходил из «ПСЖ», «Мадрид» хотел подписать Килиана. Я сказал ему: «Надо переходить, здесь «Золотой мяч» не выиграешь»
Хесе рассказал, как советовал Килиану Мбаппе перейти в «Реал».
«Когда я уходил из «ПСЖ», «Реал» хотел подписать Мбаппе, и Килиан спросил меня: «Каково играть за «Реал»?».
Я спросил его: «О чем ты мечтаешь?» Он ответил: «Выиграть «Золотой мяч». Тогда я сказал: «Ты должен перейти в «Реал», здесь ты «Золотой мяч» не выиграешь. Он ответил: «Хорошо», – сказал экс-форвард «Реала» и «ПСЖ».
