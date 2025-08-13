Мостовой о «Золотом мяче»: «У меня нет фаворитов, тем более когда Винисиуса опрокинули. Вспоминаешь Месси, Роналду – 50 голов, 100 передач. Сейчас один забил 20, другой – 15»
Александр Мостовой считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч» в 2024-м.
«Вроде бы все нормально, но когда вспоминаешь Месси, Роналду, Зидана, Фигу или Роналдо, то понимаешь: один забивал 50 голов и отдавал 100 передач, второй – 60 и 100. Сейчас же смотришь: один забил 20 и отдал пять, другой – 15. Все идут примерно с одинаковыми показателями.
У меня вообще нет фаворитов на первое место. А тем более после прошедшего вручения «Золотого мяча», когда Винисиуса опрокинули», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости