21

Мостовой о «Золотом мяче»: «У меня нет фаворитов, тем более когда Винисиуса опрокинули. Вспоминаешь Месси, Роналду – 50 голов, 100 передач. Сейчас один забил 20, другой – 15»

Александр Мостовой считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч» в 2024-м.

«Вроде бы все нормально, но когда вспоминаешь Месси, Роналду, Зидана, Фигу или Роналдо, то понимаешь: один забивал 50 голов и отдавал 100 передач, второй – 60 и 100. Сейчас же смотришь: один забил 20 и отдал пять, другой – 15. Все идут примерно с одинаковыми показателями.

У меня вообще нет фаворитов на первое место. А тем более после прошедшего вручения «Золотого мяча», когда Винисиуса опрокинули», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?451 голос
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
