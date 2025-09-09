Кейн заявил, что сборная Англии готова к расистским оскорблениям в Сербии: «Мы провели собрание и решили: если это произойдет, мы сделаем все по протоколам УЕФА»

Харри Кейн заявил, что в сборной Англии готовы к проявлениям расизма в Сербии.

Во вторник сербская сборная примет команду тренера Томаса Тухеля в матче 6-го тура квалификации к ЧМ-2026. Игра состоится в Белграде.

«Мы провели собрание и обсудили протоколы с точки зрения УЕФА. Думаю, мы не хотим слишком зацикливаться на этом. Наш главный фокус – игра. Мы думаем о том, как обыграть Сербию на поле.

Конечно, может случиться все что угодно, и мы к этому готовы, но в первую очередь мы думаем именно о футболе. Как подчеркнула сербская федерация, матч – это праздник, уважение, удовольствие от игры. Надеюсь, так и будет завтра», – заявил нападающий сборной Англии.

Кейн уже сталкивался с подобными ситуациями: в октябре 2019 года, будучи капитаном сборной, он вместе с командой подвергся расистским оскорблениям в Болгарии. Форвард ответил на вопрос, готов ли он в случае повторения подобных инцидентов увести команду с поля в Сербии .

«Мы готовы действовать так, как предписывают протоколы УЕФА . Думаю, в Болгарии мы тогда справились с ситуацией очень грамотно. Здесь будет так же.

Подобные вещи сложно обсуждать заранее, ведь мы не знаем, случится это или нет. Но, как я уже сказал, мы подготовлены.

Мы поговорили внутри команды и решили: если вдруг это произойдет, мы будем готовы сделать все необходимое», – добавил Харри Кейн .