Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы

Мануэль Локателли забил в свои ворота в матче Италии с Израилем.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо противостоит израильской сборной (0:1, первый тайм) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 16-й минуте полузащитник Мануэль Локателли срезал мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы, пытаясь прервать прострел хавбека израильской сборной Дана Битона на Элиэля Переца .

На момент автогола Локателли сборная Израиля не нанесла ни одного удара по воротам Италии.