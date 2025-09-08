Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы
Мануэль Локателли забил в свои ворота в матче Италии с Израилем.
Команда под руководством Дженнаро Гаттузо противостоит израильской сборной (0:1, первый тайм) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 16-й минуте полузащитник Мануэль Локателли срезал мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы, пытаясь прервать прострел хавбека израильской сборной Дана Битона на Элиэля Переца.
На момент автогола Локателли сборная Израиля не нанесла ни одного удара по воротам Италии.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости