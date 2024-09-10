Ультрас сборной Италии отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем

Теги Сборная Италии по футболу серия А Италия болельщики сборная Израиля по футболу Политика Лига наций УЕФА Футбол

Болельщики сборной Италии выразили протест Израилю.

Вчера итальянцы обыграли израильтян (2:1) в матче Лиги наций. Игра проходила в Будапеште.

Как передает Corriere della Sera, группа из 50 ультрас сборной Италии в знак протеста отвернулись от поля, когда перед матчем включили гимн Израиля.

Кроме того, в первом тайме диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля, что не понравилось сборной Италии. Итальянцы попросили представителя УЕФА на матче добиться прекращения этого.

Отмечается, что Израиль выбрал для проведения матчей Венгрию, потому что только там гарантировали безопасность и отсутствие палестинских флагов на стадионе.

ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины – до октября. Сборная сыграет в Лиге наций

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля" - а так можно?
+36
-3
+33
Rispetto!
+25
-10
+15
Ответ Alex1104
"диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля" - а так можно?
Можно, главное чтоб Израиль
+19
-5
+14
Ответ *MVP*
как минимум за это ему респект. как и Израилю, который в данный момент времени является форпостом борьбы с варварами, защищая от них в том числе Европу, которая давно под ниж легла, медленно убивая себя
А сам израиль при этом дружно с Европой работает на дядю сэма
Какой ты умный. И мнение имеешь
Красота
+15
-5
+10
Они еще и выбирают на каком стадионе их примут, не являясь Европейской страной ни по какому признаку.
+15
-6
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Обычно виноват больше тот кто первый начал беспредельничать. Подвергшийся нападению имеет право на ответ. Вся история юриспруденции начиная с каменного века это подтверждает.
А кто в конфликте Израиля и Палестины напал первый?
+7
-1
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Обычно виноват больше тот кто первый начал беспредельничать. Подвергшийся нападению имеет право на ответ. Вся история юриспруденции начиная с каменного века это подтверждает.
А объективная реальность говорит, что с победителя нету спроса.
Поумничать хотел?
Это вне контекста любых событий. Поосто наглядная демонстрация узколобости выскочек со "своим мнением"
+12
-7
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Обычно виноват больше тот кто первый начал беспредельничать. Подвергшийся нападению имеет право на ответ. Вся история юриспруденции начиная с каменного века это подтверждает.
Обычно кто сильнее тот и прав. Вся история человечества это подтверждает.
Это детям говорят добро всегда побеждает зло. Кто постарше уже должен понимать что историю пишут победители, в том числе кто там являлся добром, а кто злом
+5
-1
+4
Ответ Alex1104
"диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля" - а так можно?
А ты думал только у нас на стадилнах кричат "судя продажная"?) В Израиле недавно одну футбольную команду вообще палками избили за то что они не хотели слушать гимн страны.)))
+5
-1
+4
Сейчас скажут, что за такое надо влепить технарь и вообще все антисеммты.))
+5
-2
+3
Ответ All These Things I Hate
А кто в конфликте Израиля и Палестины напал первый?
Израиль, в 1967 году
+3
0
+3
Ответ Alex1104
"диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля" - а так можно?
ну если де-факто это был домашний матч для Израиля, то почему нет?
+10
-8
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Обычно виноват больше тот кто первый начал беспредельничать. Подвергшийся нападению имеет право на ответ. Вся история юриспруденции начиная с каменного века это подтверждает.
Нет. В геополитике это так не работает.
+1
0
+1
Ответ Da prozecutor
Они еще и выбирают на каком стадионе их примут, не являясь Европейской страной ни по какому признаку.
Вот и я в шоке. Они же в Африке находятся, а играют почему-то в Европе. Значит по такой логике и Египет с Диваном, могут заявиться на европейские отборы.
+1
0
+1
А почему не было визгов о том, что нехотят играть с ними??
Странно как то
+5
-4
+1
Накажут команду?
+1
0
+1
Ответ All These Things I Hate
А кто в конфликте Израиля и Палестины напал первый?
в последний раз после затишья конфликта, именно солдаты Хамас вторглись на территорию израиля, убили примерно 1200 граждан Израиля - посетителей лояльного к хамас музыкального фестиваля. Нримерно 240 невинных гражданских эти изверги взяли в плен и еще какое то количество изнасиловали, сделали наложницами. И почему то мне кажется, что любое адекватное государство, заинтересованное в сохранениее жизни своих граждан, дало бы идентичный Израилю ответ. То что теперь в Палестине умирают такие же невинные люди - это очень грустно, но хамас никто не заставляет за этими гражданскими укрываться.
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Вот и я в шоке. Они же в Африке находятся, а играют почему-то в Европе. Значит по такой логике и Египет с Диваном, могут заявиться на европейские отборы.
Садись, двойка.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Обычно виноват больше тот кто первый начал беспредельничать. Подвергшийся нападению имеет право на ответ. Вся история юриспруденции начиная с каменного века это подтверждает.
Комментарий удален пользователем
Ответ Верховный Лорд
Удивляет, когда люди до сих пор не понимают, кто тут главный и кто дает добро на то, что можно делать, а что нельзя
Ага. К себе это примени.
На кого работает власть РФ?
0
0
0
Ответ Иван Иванов
А сам израиль при этом дружно с Европой работает на дядю сэма Какой ты умный. И мнение имеешь Красота
Удивляет, когда люди до сих пор не понимают, кто тут главный и кто дает добро на то, что можно делать, а что нельзя
0
0
0
Мы бы это спокойно пережили
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий