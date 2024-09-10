Ультрас сборной Италии отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем
Болельщики сборной Италии выразили протест Израилю.
Вчера итальянцы обыграли израильтян (2:1) в матче Лиги наций. Игра проходила в Будапеште.
Как передает Corriere della Sera, группа из 50 ультрас сборной Италии в знак протеста отвернулись от поля, когда перед матчем включили гимн Израиля.
Кроме того, в первом тайме диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля, что не понравилось сборной Италии. Итальянцы попросили представителя УЕФА на матче добиться прекращения этого.
Отмечается, что Израиль выбрал для проведения матчей Венгрию, потому что только там гарантировали безопасность и отсутствие палестинских флагов на стадионе.
ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины – до октября. Сборная сыграет в Лиге наций
Какой ты умный. И мнение имеешь
Красота
Поумничать хотел?
Это вне контекста любых событий. Поосто наглядная демонстрация узколобости выскочек со "своим мнением"
Это детям говорят добро всегда побеждает зло. Кто постарше уже должен понимать что историю пишут победители, в том числе кто там являлся добром, а кто злом
Странно как то
На кого работает власть РФ?