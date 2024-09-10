Ультрас сборной Италии отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем

Болельщики сборной Италии выразили протест Израилю.

Вчера итальянцы обыграли израильтян (2:1) в матче наций. Игра проходила в Будапеште.

Как передает Corriere della Sera, группа из 50 ультрас сборной Италии в знак протеста отвернулись от поля, когда перед матчем включили гимн Израиля.

Кроме того, в первом тайме диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля, что не понравилось сборной Италии. Итальянцы попросили представителя УЕФА на матче добиться прекращения этого.

Отмечается, что выбрал для проведения матчей Венгрию, потому что только там гарантировали безопасность и отсутствие палестинских флагов на стадионе.

ФИФА снова отложила решение об отстранении Израиля от футбола по запросу Палестины – до октября. Сборная сыграет в Лиге наций