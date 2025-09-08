Хавбек «Сьона» Бердайес об Антоне Миранчуке: «Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень выше, был виден лигочемпионский опыт»

  • Спортс
Хавьек «Сьона» Тео Бердайес высоко оценил технику Антона Миранчука.

«Мне хорошо запомнилась первая тренировка Антона. Мы играли на небольшом поле, и все сразу увидели его технику. Вся команда это отметила.

Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень повыше. Было видно, что у него есть лигочемпионский опыт.

Несмотря на весь его статус, он приехал совсем не задрав нос, абсолютно нормальный, спокойный. С ним всегда можно было поговорить, он общался со всеми в раздевалке. Я запомнил его технику и личностные качества», – сказал полузащитнки «Сьона» Бердайес.

Президент «Сьона» о Миранчуке: «Красивая техника и удержание мяча не отражались в голах и пасах. Хочу увидеть, сможет ли Карпин организовать вокруг него игру так, чтобы он был эффективен»

