Хавбек «Сьона» Бердайес об Антоне Миранчуке: «Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень выше, был виден лигочемпионский опыт»
Хавьек «Сьона» Тео Бердайес высоко оценил технику Антона Миранчука.
«Мне хорошо запомнилась первая тренировка Антона. Мы играли на небольшом поле, и все сразу увидели его технику. Вся команда это отметила.
Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень повыше. Было видно, что у него есть лигочемпионский опыт.
Несмотря на весь его статус, он приехал совсем не задрав нос, абсолютно нормальный, спокойный. С ним всегда можно было поговорить, он общался со всеми в раздевалке. Я запомнил его технику и личностные качества», – сказал полузащитнки «Сьона» Бердайес.
Президент «Сьона» о Миранчуке: «Красивая техника и удержание мяча не отражались в голах и пасах. Хочу увидеть, сможет ли Карпин организовать вокруг него игру так, чтобы он был эффективен»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
