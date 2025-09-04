Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
Антон Миранчук рассказал о плюсах и минусах жизни в Швейцарии.
– Что в Швейцарии тебе понравилось больше всего?
– Например, у нас были выезды на автобусе – постоянно смотрел на невероятно красивые места. Пейзажи, закаты, виды – это просто замечательно. Банально, но продукты и дороги там очень хорошие.
– Почувствовал, что Швейцария – дорогая страна?
– Платили большие деньги за жилье. Да даже в магазин сходить – уже немаленькая сумма. Знаю истории ребят, которые ездили через границу Франции или Италии, чтобы закупиться продуктами на неделю вперед: цены отличаются в два раза!
– Ты не катался?
– Нет, это слишком затратно по времени. Мы находили какие-то варианты, чтобы все купить в Швейцарии, – сказал полузащитник «Динамо».
