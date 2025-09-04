Антон Миранчук высказался о проведенном в «Сьоне» периоде.

– Почему ты год назад выбрал «Сьон»?

– Не хочу снова открывать эту историю, разбирать. То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда я смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть еще и моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать.

– Когда ты ехал, ты расценивал это как трамплин для перехода в команду сильнее?

– Конечно, думал, что поеду в команду, где буду расцветать и прогрессировать, узнавать что-то новое. У меня были амбиции, давно хотелось что-то поменять. Получилось то, что получилось. Наверное, когда тебе 25, ты молод и без семьи, это одна история. Но у меня жена и дети – это совершенно другое. Влияет и языковой барьер. Только через год я начал понимать какие-то слова, раскрываться в общении с ребятами, полноценно адаптироваться.

Мой совет – ехать, когда ты моложе. Хотя кто-то может поспорить и сказать про Арсена Захаряна . Сложно угадать, к чему это приведет, – сказал полузащитник «Динамо ».

