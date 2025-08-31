Президент «Сьона» о Миранчуке: «Красивая техника и удержание мяча не отражались в голах и пасах. Хочу увидеть, сможет ли Карпин организовать вокруг него игру так, чтобы он был эффективен»

Президент «Сьона» вновь высказался об Антоне Миранчуке.

– Есть мнение, что «Сьон» не собирался развивать карьеру Миранчука, а хотел лишь заработать на его продаже. Что скажете об этом?

– Это не так. В «Сьоне» ценили Антона. Но в Швейцарии ему ставили в упрек то, что очень красивая техника и отличное удержание мяча никак не отражалось в голах и голевых передачах, а именно этого от него ждали наши болельщики. Только после этого он мог быть полезен для того, чтобы команда продвигалась вперед.

Теперь, чтобы хорошо понять, я должен посмотреть, забивает ли Антон и отдает ли передачи в «Динамо». Тогда я смогу сделать более глубокий анализ. Но на его игру действительно очень приятно смотреть. Я хочу увидеть, сможет ли Карпин организовать вокруг него игру так, чтобы он был эффективен и оформлял голы и передачи. Буду следить за матчами Миранчука в России, – сказал Кристиан Константин.