Раков об уходе из «Локо» в аренду: «Если бы играл столько же, сколько Батраков, то могло бы что-то получиться. 10-15 минут – мало»

Вадим Раков рассказал, почему не смог закрепиться в «Локомотиве».

С этого сезона форвард выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

— В молодежном футболе у тебя была отличная связка с Батраковым. Почему вам не удалось ее перенести сразу же во взрослый футбол?

— Если бы я играл столько же, сколько Леха и мы были бы рядом на поле, то могло бы что-то получиться. Когда я выходил на поле, то либо менял Лешу, либо получал по 10-15 минут. А этого мало, чтобы отличиться. Один раз получилось забить совместный гол — в гостевом матче против «Ахмата», когда Леха отдал на меня голевую передачу.

— Как ты считаешь, почему у Леши получилось сразу же закрепиться в «Локомотиве», а у тебя пока нет?

— Думаю, это связано с конкуренцией на флангах атаки «Локомотива». Плюс перед этим сезоном клуб подписал более опытных игроков — Бакаева и Руденко. Они довольно неплохо показали себя на старте, но впереди еще 23 тура, – сказал Раков.