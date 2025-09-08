  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Раков о непопадании в состав сборной России: «Может, мне нужно забивать по два-три гола каждый матч»
7

Раков о непопадании в состав сборной России: «Может, мне нужно забивать по два-три гола каждый матч»

Вадим Раков высказался о непопадании в сборную России на сентябрьские матчи.

В 7 матчах сезона РПЛ на счету форварда России U21 и «Крыльев Советов» 5 голов и 2 ассиста.

— У тебя выдался прекрасный старт сезона, мог рассчитывать на вызов в главную сборную. Понимаешь, почему в итоге не попал туда?

— Когда попал в расширенный список главной сборной России, то обрадовался. Были мысли, что смогу попасть и в итоговый, делал для этого все возможное. Но главному тренеру виднее. Все равно я продолжу так же играть и ждать вызова в первую сборную.

— Карпин объяснил, в чем тебе надо прибавить, чтобы попасть в окончательный список главной сборной?

— Ни с кем из тренерского штаба сборной России не общался.

— А сам понимаешь, в чем нужно прибавить?

— Может быть, мне нужно забивать по два-три мяча каждый матч (смеется), – сказал Раков, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?7947 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВадим Раков
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября
235 сентября, 16:03
Песьяков об ужесточении лимита: «Ощущение, что уже все перепробовали. Я бы ничего не менял, у нас сейчас появляются молодые и сильные игроки: Батраков, Кисляк, Раков»
74 сентября, 09:30
Лапочкин о желтой Бакаева в матче с «Крыльями»: «Специально бьет Ракова локтем – это акцентированный удар, удаление. Могла быть серьезная травма»
173 сентября, 04:58
Главные новости
Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ
через 1 минуту
Экс-губернатор Омской области Полежаев об Абрамовиче: «В дела «Челси» вмешался один раз, когда он взял Шевченко. Говорю: «Он же не западный, он жрет водку и не может в 30 лет играть!»
13 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
1423 минуты назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
1328 минут назад
Ямаль потерял паспорт после выездного матча с Турцией (Beyaz Futbol)
4050 минут назадВидео
Президент «Фенербахче» об отказе Спаллетти: «Он был нашим первым выбором, но решил не работать тренером в этом сезоне. Ищем иностранца с европейским опытом»
13сегодня, 06:18
Россия разгромила Катар, Алькарас – чемпион US Open, Испания и Бельгия забили по 6 голов в отборе ЧМ, «Макларен» приказал Пиастри пропустить Норриса, Грузия в 1/4 Евробаскета и другие новости
5сегодня, 06:10
Сильянов об уровне сборной России: «Без чемпионата мира, Евро тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть – с Испанией, Францией»
12сегодня, 04:49
Романцев против обязательных рукопожатий с арбитрами: «Тренеру подобная процедура не всегда приятна – прошлые обиды за проколы рефери долго остаются незаживающей раной»
57сегодня, 03:39
Тюкавин сыграл впервые с марта – против молодежки «Динамо». У форварда был разрыв «крестов»
9сегодня, 02:58
Ко всем новостям
Последние новости
Израиль – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
113 минут назад
Лукин гордится дебютом за сборную: «Получил хорошее количество времени и даже поучаствовал в некоторых моментах»
22 минуты назад
Раков об уходе из «Локо» в аренду: «Если бы играл столько же, сколько Батраков, то могло бы что-то получиться. 10-15 минут – мало»
236 минут назад
«Кисляк вырос в элитного полузащитника, способного решать матчи. У него нет слабых мест». Пименов об игроке ЦСКА и сборной
7сегодня, 07:03
Коршунов за ужесточение лимита: «Многие из молодых готовы создать конкуренцию хорошим легионерам. У нас немало талантливых ребят»
7сегодня, 06:33
Первая лига. «Урал» примет «Нефтехимик», «Факел» против «Арсенала»
13сегодня, 05:54
Товарищеский матч. Саудовская Аравия в гостях у Чехии
2сегодня, 05:34
Кисляк о 1-м голе за сборную России: «Сбылась мечта детства! Эмоции потрясающие»
9сегодня, 04:35
Куман о 3:2 с Литвой: «Нидерланды играли с огнем. Мы получили урок: нельзя сбавлять обороты, когда ведешь 2:0»
3сегодня, 04:22
«У Челестини очень высокая планка. Амбициозный». Тамерлан Мусаев о тренере ЦСКА
1сегодня, 03:55