Раков о непопадании в состав сборной России: «Может, мне нужно забивать по два-три гола каждый матч»

Вадим Раков высказался о непопадании в сборную России на сентябрьские матчи.

В 7 матчах сезона РПЛ на счету форварда России U 21 и «Крыльев Советов » 5 голов и 2 ассиста.

— У тебя выдался прекрасный старт сезона, мог рассчитывать на вызов в главную сборную. Понимаешь, почему в итоге не попал туда?

— Когда попал в расширенный список главной сборной России, то обрадовался. Были мысли, что смогу попасть и в итоговый, делал для этого все возможное. Но главному тренеру виднее. Все равно я продолжу так же играть и ждать вызова в первую сборную.

— Карпин объяснил, в чем тебе надо прибавить, чтобы попасть в окончательный список главной сборной?

— Ни с кем из тренерского штаба сборной России не общался.

— А сам понимаешь, в чем нужно прибавить?

— Может быть, мне нужно забивать по два-три мяча каждый матч (смеется), – сказал Раков , права на которого принадлежат «Локомотиву».