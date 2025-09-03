Лапочкин о желтой Бакаева в матче с «Крыльями»: «Специально бьет Ракова локтем – это акцентированный удар, удаление. Могла быть серьезная травма»

Сергей Лапочкин считает, что Зелимхана Бакаева следовало удалить в игре с «Крыльями».

На 76‑й минуте матча РПЛ (2:2) вингер «Локомотива » сфолил на форварде самарцев Вадиме Ракове , ударив его рукой в лицо, и получил от главного арбитра Сергея Карасева желтую карточку.

«Бакаев специально бьет Ракова локтем. Он тянется ногой, а дальше выставляет руку как оружие и попадает в лицо. Это и есть агрессия. Это и есть акцентированный удар. Там могла быть серьезная травма.

Мое мнение: это удаление, потому что умышленно бьет. Это не футбольное единоборство», — сказал бывший арбитр ФИФА.