Песьяков об ужесточении лимита: «Ощущение, что уже все перепробовали. Я бы ничего не менял, у нас сейчас появляются молодые и сильные игроки: Батраков, Кисляк, Раков»

Сергей Песьяков поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

«Ужесточение лимита? Честно говоря, даже не знаю, ощущение, что уже все перепробовали. Я бы ничего не менял. На мой взгляд, то, что есть сейчас, работает достаточно неплохо. У нас появляется немало молодых и сильных футболистов: Батраков, Кисляк, Раков. И это из того, что сразу приходит в голову.

Вообще это очень сложный вопрос. Повторюсь, меня устраивает, тот лимит, который есть сейчас», – сказал вратарь «Крыльев Советов ».