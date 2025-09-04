Песьяков об ужесточении лимита: «Ощущение, что уже все перепробовали. Я бы ничего не менял, у нас сейчас появляются молодые и сильные игроки: Батраков, Кисляк, Раков»
Сергей Песьяков поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.
«Ужесточение лимита? Честно говоря, даже не знаю, ощущение, что уже все перепробовали. Я бы ничего не менял. На мой взгляд, то, что есть сейчас, работает достаточно неплохо. У нас появляется немало молодых и сильных футболистов: Батраков, Кисляк, Раков. И это из того, что сразу приходит в голову.
Вообще это очень сложный вопрос. Повторюсь, меня устраивает, тот лимит, который есть сейчас», – сказал вратарь «Крыльев Советов».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
