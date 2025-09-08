Куман о 3:2 с Литвой: «Нидерланды играли с огнем. Мы получили урок: нельзя сбавлять обороты, когда ведешь 2:0»

Роналд Куман оценил победу над сборной Литвы (3:2) в отборе ЧМ-2026.

«Понятно, что мы играли с огнем. К счастью, это не привело к потере очков, иначе это было бы катастрофой.

Странно, что так получилось, ведь мы хорошо начали и забили два гола. Но ничего страшного, мы получили урок: нельзя доигрывать матч и сбавлять обороты, когда ведешь 2:0», – сказал тренер сборной Нидерландов .