Тонали о Гаттузо: «Он сделает так, что в сборной Италии будет 11 Гаттузо»
Сандро Тонали высказался о работе с Дженнаро Гаттузо в сборной Италии.
Завтра итальянцы сыграют со сборной Израиля в матче отбора ЧМ-2026.
«Каждый матч разный. Соперники разные, и мы тоже разные. Мы хотим победить завтра и не думаем о плей-офф или о Норвегии. Завтра мы должны играть только ради трех очков.
С Гаттузо я много говорил. Я хотел бы сделать это раньше, но я рад, что это все же происходит сейчас в сборной. Все, что он мне скажет, будет воспринято мной, словно это сказал отец.
Он сделает так, что у нас будет одиннадцать Гаттузо на поле», – сказал полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости