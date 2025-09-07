Тонали о Гаттузо: «Он сделает так, что в сборной Италии будет 11 Гаттузо»

Сандро Тонали высказался о работе с Дженнаро Гаттузо в сборной Италии.

Завтра итальянцы сыграют со сборной Израиля в матче отбора ЧМ-2026.

«Каждый матч разный. Соперники разные, и мы тоже разные. Мы хотим победить завтра и не думаем о плей-офф или о Норвегии. Завтра мы должны играть только ради трех очков.

С Гаттузо я много говорил. Я хотел бы сделать это раньше, но я рад, что это все же происходит сейчас в сборной. Все, что он мне скажет, будет воспринято мной, словно это сказал отец.

Он сделает так, что у нас будет одиннадцать Гаттузо на поле», – сказал полузащитник «Ньюкасла » и сборной Италии .