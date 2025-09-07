Фьенга о Роналду и Тотти: «Если изобрести вакцину от рака, кто-то тебя узнает. Но если ты рядом с ними, тебя знают все. Ты рискуешь потерять контроль – стать тщеславным и эгоистичным»
Гвидо Фьенга отметил масштаб популярности Криштиану Роналду и Франческо Тотти.
«Когда я был генеральным директором «Ромы», я понял, что в жизни можно изобрести хоть новую вакцину от рака, тогда люди будут рады, и некоторые начнут вас узнавать.
Но когда ты рядом с такими людьми, как Тотти и Роналду, тебя знают все. Все будут искать тебя и стремиться к тебе.
Поэтому, если ты не очень уравновешен, ты рискуешь потерять контроль. Ты становишься тщеславным и эгоистичным», – сказал бывший гендиректор «Ромы» и «Аль-Насра».
«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах
Нули России с Иорданией – как вам?27076 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости