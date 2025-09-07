Лукин дебютировал за сборную России в матче с Катаром. Защитник ЦСКА вышел на 64-й минуте и получил желтую карточку
Матвей Лукин дебютировал за сборную России.
Защитник, представляющий ЦСКА, вышел на замену вместо Игоря Дивеева на 64-й минуте BetBoom товарищеского матча с Катаром (4:1).
В своем первом матче за национальную команду 21-летний Лукин заработал желтую карточку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
