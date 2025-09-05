Кисляк о Дугласе в Бразилии: «Для меня это не потеря. У нас много русских левых защитников, почему бы им не играть?»

Матвей Кисляк не считает выбор Дугласом Сантосом Бразилии потерей для России .

– Карпин говорил, что Дуглас Сантос уже точно не будет выступать за сборную России. Насколько для сборной это могло стать большой потерей, если бы проводились официальные матчи?

– Это не потеря. Для меня это не потеря. Если у нас есть много русских левых защитников, почему бы им не играть?

С какой сборной хотел бы встретиться? С Испанией. Они выиграли Евро. Там хорошие игроки, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.