Кисляк о готовности России к ЧМ: «Тяжело определить – нет того накала и сопротивления. Покажет только время, если мы там окажемся»
Матвей Кисляк ответил на вопрос о сборной России и ЧМ-2026.
– Насколько сборная России готова к чемпионату мира, если бы ее сейчас допустили?
– На самом деле эти обсуждения, думаю, проводить не стоит, потому что сейчас мы чуть-чуть в другой ситуации. Нет того накала и сопротивления, и тяжело определить – готовы или не готовы.
В любом случае, наверное, готовы, но насколько – покажет только время, если мы там окажемся, – сказал полузащитник сборной России и ЦСКА.
Вчера российская команда сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче в Москве.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
