Думфрис об АПЛ: «Мне комфортно в «Интере», но я мог бы добиться успеха и там»
Дензел Думфрис хотел бы поиграть в чемпионате Англии.
«Премьер-лига – это фантастический турнир, но я играю в Серии А. Мне комфортно в «Интере», но, думаю, я мог бы добиться успеха и в АПЛ.
Мне, определенно, было бы интересно там. Премьер-лига известна напряженными матчами, а Серия А – одна из сильнейших лиг с точки зрения тактики.
У этих чемпионатов разные подходы к футболу, но Лига чемпионов всегда предлагает захватывающие матчи», – заявил защитник «Интера» и сборной Нидерландов.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Tuttosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости