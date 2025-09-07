Думфрис об АПЛ: «Мне комфортно в «Интере», но я мог бы добиться успеха и там»

Дензел Думфрис хотел бы поиграть в чемпионате Англии.

«Премьер-лига – это фантастический турнир, но я играю в Серии А. Мне комфортно в «Интере », но, думаю, я мог бы добиться успеха и в АПЛ .

Мне, определенно, было бы интересно там. Премьер-лига известна напряженными матчами, а Серия А – одна из сильнейших лиг с точки зрения тактики.

У этих чемпионатов разные подходы к футболу, но Лига чемпионов всегда предлагает захватывающие матчи», – заявил защитник «Интера» и сборной Нидерландов .