Алонсо, Пеллегрини и Перес из «Райо» претендуют на приз лучшему тренеру октября в Ла Лиге
Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
По итогам октября на награду претендуют три специалиста.
Иньиго Перес («Райо Вальекано») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 4:0;
Хаби Алонсо («Реал») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 4:1;
Мануэль Пеллегрини («Бетис») – 1 победа, 1 ничья, общий счет – 4:3.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
