  • Алонсо, Пеллегрини и Перес из «Райо» претендуют на приз лучшему тренеру октября в Ла Лиге
Алонсо, Пеллегрини и Перес из «Райо» претендуют на приз лучшему тренеру октября в Ла Лиге

Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.

По итогам октября на награду претендуют три специалиста.

Иньиго ПересРайо Вальекано») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 4:0;

Хаби АлонсоРеал») – 2 матча, 2 победы, общий счет – 4:1;

Мануэль Пеллегрини («Бетис») – 1 победа, 1 ничья, общий счет – 4:3.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
