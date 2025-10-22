Ташуев о «Спартаке»: «Приезжают Ваноли, Абаскаль, а результата нет. Давайте уважать наших тренеров, почему им не дают шанс? 9 чемпионств выиграл Романцев, а не какой-то иностранец»

Сергей Ташуев призвал «Спартак» должен доверять российским тренерам.

Бывший главный тренер «Ахмата» прокомментировал информацию о возможном назначении Луиса Гарсии в московский клуб.

«История с иностранными тренерами «Спартака » набила оскомину. То приезжает Ваноли , то Абаскаль , а результата нет. Давайте уважать наших тренеров. Почему им не дают шанс? Я сыграл со «Спартаком» восемь матчей и не потерпел ни одного поражения. Четыре раза сыграл вничью, а в четырех играх победил.

Зачем брать иностранных специалистов и думать, что они принесут результат? Наша страна лучшая по многим параметрам. Себя надо уважать. Девять чемпионств со «Спартаком» выиграл Олег Иванович Романцев, а не какой-то иностранец», – сказал Ташуев .

