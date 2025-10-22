Тренер «Ростова» Сайабера не представляет команду без легионеров: «Нужно получать от игроков максимум, даже если уровень падает. Была подобная ситуация два года назад – закончили четвертыми»

Тренер «Ростова» Альваро Сайабера не представляет команду без легионеров.

– «Ростов» – четвертый с конца по количеству забитых мячей. С чем связываете такой результат?

– Мы считаем, что иногда мало удачи. Это временно, нужно больше уверенности. Мы создаем моменты, но, к сожалению, не всегда забиваем. Вы правильно говорите, мы забиваем меньше, чем ожидалось. Мы продолжаем работать.

– Кокорин говорит, что в России много посредственных легионеров. Представляете «Ростов» без иностранцев?

– Не представляю. Конечно, нет. Но у нас уже была подобная ситуация два года назад, мы справились, закончили чемпионат на 4-м месте. Даже если уровень легионеров падает – мы должны получать от футболистов максимум, – сказал Сайабера.