Борис Ротенберг-младший об академии «Локо» в топ-100 от CIES: «Это показывает, что Россия – футбольная страна, а наши воспитанники конкурентоспособны на уровне лучших лиг мира»

Борис Ротенберг-младший отреагировал на включение академии «Локомотива» в топ-100.

Напомним, международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг ста лучших клубных академий мира. Железнодорожники заняли 96-е место.

«Безусловно, международное признание очень важно для всего российского футбола и спорта в целом. Это доказывает, что, несмотря на все барьеры и трудности, воспитанники «Локомотива» на виду и конкурентоспособны на уровне лучших лиг мира.

Футбольный клуб «Локомотив» и академия беспрерывно продолжают подготовку игроков для основного состава. В этой подготовке мы используем единую методологию, которая выстроена вокруг отделов департамента развития молодежного футбола: аналитического, селекционного, ментально-когнитивного, индивидуальной подготовки и отдела по работе с регионами.

Эта система уникальна для нашей страны, и в том числе поэтому мы единственная российская академия в этом рейтинге. Уверен, что воспитанники «Локомотива» и дальше продолжат выступать на самом высоком уровне как в России, так и на международной арене.

Это признание показывает, что Россия – футбольная страна, а «Локомотив» прокладывает путь в будущее российского футбола», – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива».