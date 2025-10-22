Мбаппе, Педри, Антони, Облак, де Фрутос претендуют на приз лучшему игроку октября в Ла Лиге
Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге.
На награду по итогам октября претендуют 5 футболистов.
Антони («Бетис») – 2 матча, 2 гола, 7 выигранных единоборств, точность пасов – 83,9%;
Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано») – 2 матча, 2 гола, 7 выигранных единоборств, точность пасов – 83,3%;
Килиан Мбаппе («Реал») – 2 матча, 2 гола, 1 ассист, 4 выигранных единоборства, точность пасов – 88,2%;
Ян Облак («Атлетико») – 2 матча (1 сухой), 5 сэйвов после 6 ударов в створ;
Педри («Барселона») – 2 матча, 1 гол, 1 ассист, 7 выигранных единоборств, точность пасов – 84%.
