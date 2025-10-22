Первак о Латышонке: «Способный парень, его можно взять в «Спартак». В «Зените» его сделали вторым номером после ошибки»

Юрий Первак хотел бы видеть Евгения Латышонка в «Спартаке».

«Мне очень нравится Латышонок, способный парень. Если в «Зените » его не хотят держать при деле, то можно его взять в «Спартак ». Его сделали вторым номером после ошибки. Это был бы хороший вариант.

Мое мнение, что Латышонок будет сильным вратарем для «Спартака». Я же хочу лучшего для этого клуба», – заявил бывший генеральный директор красно-белых.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 7 матчей, пропустил 9 мячей и один раз отыграл на ноль. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2028 года.

