Первак о Латышонке: «Способный парень, его можно взять в «Спартак». В «Зените» его сделали вторым номером после ошибки»
Юрий Первак хотел бы видеть Евгения Латышонка в «Спартаке».
«Мне очень нравится Латышонок, способный парень. Если в «Зените» его не хотят держать при деле, то можно его взять в «Спартак». Его сделали вторым номером после ошибки. Это был бы хороший вариант.
Мое мнение, что Латышонок будет сильным вратарем для «Спартака». Я же хочу лучшего для этого клуба», – заявил бывший генеральный директор красно-белых.
В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 7 матчей, пропустил 9 мячей и один раз отыграл на ноль. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2028 года.
Шоу Смолова о главных событиях нашего футбола: сумасшедший гол «Локо», проблемы «Спартака», спасение Тюкавина. Обсуждаем с Федором!
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости