«Барса» заключила партнерское соглашение с Uber до 2027-го. Клуб будет получать 1 млн евро в год

Uber стал партнером «Барселоны».

Каталонский клуб объявил о подписании контракта с сервисом по поиску такси до 2027 года. В честь этого стороны запустят ограниченную серию из 30 полностью кастомизированных электромобилей CUPRA Tavascan в цветах «Барселоны» – их можно будет вызвать через приложение. 

В рамках этого партнерства на «Камп Ноу» будет размещена реклама реклама Uber и Uber Eats.

«Это соглашение с Uber подтверждает нашу приверженность инновациям и сотрудничеству с ведущими брендами в области мобильных решений. Сотрудничество было заключено с целью улучшения мобильности болельщиков и управления трафиком возле нового «Камп Ноу» при использовании преимущества устойчивых решений, которые уже доступны в Барселоне.

Мы хотим предложить нашим участникам и болельщикам удобные, безопасные и экологичные возможности для посещения стадиона и отъезда с него», – заявил корпоративный директор «Барселоны» Манель дель Рио.

«Барселона» не только вдохновляет болельщиков, но и город, и благодаря этому соглашению мы хотим внести свой вклад в то, чтобы посещение стадиона стало еще приятнее.

Мы надеемся, что болельщикам понравится поездка на электромобиле CUPRA в цветах их команды», – сказал генеральный менеджер Uber в Испании и Португалии Фелипе Фернандес Арамбуру.

По информации Mundo Deportivo, эта сделка будет ежегодно приносить «Барселоне» 1 миллион евро. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
