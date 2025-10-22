Кубарси об отмене матча с «Вильярреалом» в Майами: «Мы все были немного против поездки за границу. Чемпионат должен проходить здесь»
Пау Кубарси признался, что игроки не хотели ехать на матч в США.
Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами.
– Как отмена матча в Майами повлияла на обстановку в раздевалке?
– Мы все были немного против поездки за границу, потому что чемпионат должен проходить здесь. Я, футболист, не должен слишком сильно влезать в этот вопрос, – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
