Кубарси об отмене матча с «Вильярреалом» в Майами: «Мы все были немного против поездки за границу. Чемпионат должен проходить здесь»

Пау Кубарси признался, что игроки не хотели ехать на матч в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами.

– Как отмена матча в Майами повлияла на обстановку в раздевалке?

– Мы все были немного против поездки за границу, потому что чемпионат должен проходить здесь. Я, футболист, не должен слишком сильно влезать в этот вопрос, – сказал защитник «Барселоны».