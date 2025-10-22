Антон Миранчук пропустит не менее 2 недель из-за травмы голеностопа
Об этом сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.
Полузащитник московского клуба получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (2:2) 19 октября. После игры Миранчук покинул стадион на костылях.
«У Антона повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа. На этой неделе активно боремся с отеком и воспалительным процессом. На следующей неделе будем увеличивать нагрузку, чтобы он как можно скорее смог вернуться на поле.
Тяжело говорить о сроках возвращения в общую группу. Сейчас нас ограничивают боль и отек – как только это уйдет, будет видно на работе в зале и индивидуальной работе, тогда уже можно будет что-то сказать», – сказал Родионов.
В следующем туре Мир РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Зенитом». Игра пройдет в воскресенье, 26 октября.