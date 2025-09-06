Валерий Карпин: «С Катаром выйдет самый сильный состав России на данный момент»
Валерий Карпин анонсировал выход сильнейших игроков сборной на игру с Катаром.
«Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент.
Неблагодарное дело – сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день это точно будет сильнейший вариант состава», – сказал главный тренер сборной России.
Нули России с Иорданией – как вам?24437 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
