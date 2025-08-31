Челестини про недовольство Мусаева поведением ЦСКА: «Кордоба тоже много чего сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают. Я не аплодировал, если мы в чем‑то ошиблись, попрошу прощения»
Фабио Челестини не согласился со словами Мурада Мусаева насчет его поведения.
Ранее главный тренер «Краснодара» выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле Джону Кордобе.
– Ваш коллега из «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что вы хлопали Кордобе, провоцировали его.
– Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают.
Надо говорить о футболе. Мне неинтересно, что он сказал, если это не о матче.
Если мы в чем‑то ошиблись, я попрошу у Кордобы прощения. Я подошел после игры к Кордобе, сказал ему, что он отличный нападающий, – отметил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
