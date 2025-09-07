Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»

Экс-гендиректор «Ромы» вспомнил о совместной работе с Жозе Моуринью.

«В частной жизни он очень веселый. Быть гендиректором Моуринью – это большой вызов, но это было недолго. В одном из первых матчей мы получили четыре красных карточки – вот такое теплое знакомство со стилем Моуринью.

Когда я решил покинуть «Рому», Моу подошел ко мне и сказал: «Гвидо, в этом клубе только два альфа-самца, и теперь один уходит». Я ответил: «Тебе же лучше». Вот почему у нас по-прежнему хорошие отношения.

Для гендиректора работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии. Но Моуринью очень умен и профессионален. Я бы многое мог рассказать, но не могу – наши репутации бы пострадали», – сказал Гвидо Фьенга.