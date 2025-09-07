  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»
18

Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»

Экс-гендиректор «Ромы» вспомнил о совместной работе с Жозе Моуринью.

«В частной жизни он очень веселый. Быть гендиректором Моуринью – это большой вызов, но это было недолго. В одном из первых матчей мы получили четыре красных карточки – вот такое теплое знакомство со стилем Моуринью.

Когда я решил покинуть «Рому», Моу подошел ко мне и сказал: «Гвидо, в этом клубе только два альфа-самца, и теперь один уходит». Я ответил: «Тебе же лучше». Вот почему у нас по-прежнему хорошие отношения.

Для гендиректора работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии. Но Моуринью очень умен и профессионален. Я бы многое мог рассказать, но не могу – наши репутации бы пострадали», – сказал Гвидо Фьенга.

Нули России с Иорданией – как вам?25726 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoЖозе Моуринью
logoРома
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
8вчера, 04:31
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
245 сентября, 04:20
Моуринью может сменить тен Хага в «Байере». Это самый вероятный следующий клуб Жозе по версии букмекеров
412 сентября, 08:55
Главные новости
«ПСЖ» о травмах Дембеле и Дуэ: «Медштаб сборной Франции не учел информацию о риске травм. Клуб направил в FFF призыв к разработке протокола о медико-спортивной координации»
322 минуты назад
Хенесс о Нагельсманне после 0:2 со Словакией: «Современные тренеры часто делают изменения – не понимаю этого. Юлиан по-прежнему тот, кто нужен Германии – сегодня сыграем лучше, уверен»
546 минут назад
«Засуньте свою Палестину себе в задницу». Фанаты Северной Ирландии – демонстрантам на пропалестинском марше перед матчем с Германией
74сегодня, 09:18
Фьенга о Роналду и Тотти: «Если изобрести вакцину от рака, кто-то тебя узнает. Но если ты рядом с ними, тебя знают все. Ты рискуешь потерять контроль – стать тщеславным и эгоистичным»
6сегодня, 08:53
Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»
61сегодня, 08:40
Усман Дембеле: «Придя в «Барселону», я нечасто посещал спортзал. После травм понимаешь, что нужно заботиться о теле, дело не только в таланте. Сегодня это окупается в «ПСЖ»
12сегодня, 08:26
Россия сыграет в гостях с Катаром в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
46сегодня, 08:10
Испания легко разгромила Болгарию на выезде. Турция на очереди?
4сегодня, 08:00Реклама
ЦСКА сделал предложение по Сенону из «Боки». На вингера также претендует «Олимпиакос»
13сегодня, 07:31
Мойзеса предлагали «Спартаку» летом. Защитник и ЦСКА близки к продлению контракта («СЭ»)
44сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем может частично вернуться в общую группу «Реала» на следующей неделе. Возвращение хавбека на поле ожидается в середине октября (Marca)
10 минут назад
Мбаппе о «Реале»: «Алонсо произвел на меня большое впечатление, он стремится к успеху. Цель всегда одна: выигрывать трофеи, мы пытаемся воплотить его слова в жизнь»
114 минут назад
Бурук о Чалханоглу: «Интер» не хотел его отпускать, это один из лучших хавбеков Европы. Был последний день трансферного окна, им бы пришлось потратить 40-45 млн евро на замену»
225 минут назад
Соболев об игре с «Сьоном»: «Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. Играть всегда интереснее, чем тренироваться»
236 минут назад
Кафанов о Максименко: «Матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, если брать «Спартак» и сборную. К Саше не было претензий, ни одной помарочки в передачах»
147 минут назад
Усман Дембеле: «Я прекрасно знаю свое тело. Гамбургеры и пиццу после матчей едят все. Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке»
658 минут назад
Масалитин о невызове Умярова в сборную: «Чем Черников или Антон Миранчук лучше Наиля на сегодняшний момент? Ты пригласи парня – в состав не ставь, но дай шанс: «Мы за тобой смотрим»
15сегодня, 09:29
Президент «Сьона» о 3:5 с «Зенитом»: «Жаль, что судья назначил несуществующий пенальти. Судейство остается проблемой – сейчас такое везде»
9сегодня, 09:17
Гендиректор из АПЛ о Леви в дискуссиях по Суперлиге: «Он был одержим тем, чтобы добиться желаемого вплоть до мельчайших деталей. Дэниэл не высокомерен, но зал заседаний – не самое приятное место для него»
сегодня, 08:58
Алаба о слухах про уход из «Реала» этим летом: «Все было ложью, это часть бизнеса. Моя цель – играть и быть на поле»
5сегодня, 08:37