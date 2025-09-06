  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
8

Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»

Сергей Балахнин оценил вероятность прихода Жозе Моуринью в Мир РПЛ.

«Он уже не тот, проповедует не тот футбол, который, скажем так, приносит успех. Поэтому Моуринью уже нельзя отнести к топ-тренерам. Вот, докатился, что начал торговать. 

Может, конечно, себе позволить сказать «дайте мне 20 миллионов [евро] – и пойду хоть куда», — сказал бывший тренер «Ростова».

Нули России с Иорданией – как вам?21240 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoСергей Балахнин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
24вчера, 04:20
Моуринью может сменить тен Хага в «Байере». Это самый вероятный следующий клуб Жозе по версии букмекеров
412 сентября, 08:55
В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
2630 августа, 09:43
Главные новости
От онбординга до корпоративов – ищем лида внутрикома, который выведет внутренние коммуникации Спортса’’ на новый уровень!
25 секунд назадВакансия
«Барселона» и Левандовски настроены расстаться летом 2026-го. Ферран может стать основным центрфорвардом со следующего сезона
4 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия играет с Андоррой, Сербия одолела Латвию
275 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
239 минут назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
2010 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
617 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
124 минуты назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
4129 минут назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
936 минут назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2836 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
2 минуты назад
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
222 минуты назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
626 минут назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
248 минут назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
453 минуты назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
154 минуты назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 14:00
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51