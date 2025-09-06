Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
Сергей Балахнин оценил вероятность прихода Жозе Моуринью в Мир РПЛ.
«Он уже не тот, проповедует не тот футбол, который, скажем так, приносит успех. Поэтому Моуринью уже нельзя отнести к топ-тренерам. Вот, докатился, что начал торговать.
Может, конечно, себе позволить сказать «дайте мне 20 миллионов [евро] – и пойду хоть куда», — сказал бывший тренер «Ростова».
Нули России с Иорданией – как вам?21240 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
