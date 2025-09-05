Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»

Сергей Ташуев оценил возможность появления Жозе Моуринью.

«Если у клубов есть лишняя возможность, чтобы просто так отдать такие большие деньги, то пусть отдают – проблем нет. Трата таких денег должна иметь смысл.

Моуринью – статусный специалист. Он многое выиграл, но делал это со звездами. А когда он тренировал команды с обычными составами, у него, к сожалению, не задалось.

Уровень специалиста проверяется в том случае, когда ты из команды среднего уровня делаешь хороший клуб с сильными футболистами.

Жозе все равно нужно отдать должное. Он выиграл Лигу чемпионов в свое время. Не знаю, почему у него сейчас не задается карьера. Ради чего стоит подписывать Моуринью за такие деньги?! Ради пресс-конференций, что ли? Ну это моветон. Давайте себя уважать, в первую очередь.

Как бы я хотел, чтобы мы себя уважали. Бедного Морено в «Сочи» мучали и мурыжили. У нас очень сильная страна. Если есть лишние деньги, то платите такие деньги за Моуринью.

Я думаю, что в тот же «Зенит » Моуринью не придет. Константин Зырянов не позволит этого сделать. Он нормальный парень с улицы. Выигрывал Кубок УЕФА с нашими ребятами составе», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев .