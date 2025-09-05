  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
24

Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»

Сергей Ташуев оценил возможность появления Жозе Моуринью.

«Если у клубов есть лишняя возможность, чтобы просто так отдать такие большие деньги, то пусть отдают – проблем нет. Трата таких денег должна иметь смысл.

Моуринью – статусный специалист. Он многое выиграл, но делал это со звездами. А когда он тренировал команды с обычными составами, у него, к сожалению, не задалось.

Уровень специалиста проверяется в том случае, когда ты из команды среднего уровня делаешь хороший клуб с сильными футболистами.

Жозе все равно нужно отдать должное. Он выиграл Лигу чемпионов в свое время. Не знаю, почему у него сейчас не задается карьера. Ради чего стоит подписывать Моуринью за такие деньги?! Ради пресс-конференций, что ли? Ну это моветон. Давайте себя уважать, в первую очередь.

Как бы я хотел, чтобы мы себя уважали. Бедного Морено в «Сочи» мучали и мурыжили. У нас очень сильная страна. Если есть лишние деньги, то платите такие деньги за Моуринью.

Я думаю, что в тот же «Зенит» Моуринью не придет. Константин Зырянов не позволит этого сделать. Он нормальный парень с улицы. Выигрывал Кубок УЕФА с нашими ребятами составе», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.

Нули России с Иорданией – как вам?16065 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoСергей Ташуев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Зырянов
logoЖозе Моуринью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Франция играет с Украиной, Италия – с Эстонией, Дания против Шотландии, Беларусь встречается с Грецией
572 минуты назадLive
Разгром «Арсенала» «Спартаком» в 2000-м – одно из 10 самых шокирующих поражений клубов АПЛ в ЛЧ по версии FourFourTwo
1822 минуты назад
Избитый 40-летним мужчиной 13-летний игрок «Вольпьяно» дисквалифицирован на год за то, что наносил удары лежащему на земле футболисту «Карманьолы» после матча
931 минуту назад
Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи с ним в отеле Еревана
5057 минут назадВидео
Журналист Менес указал на превалирование чернокожих во французском футболе: «В матче региональной лиги вы увидите одного белого на поле». Сиссе отреагировал: «Разочарован в тебе🤮»
73сегодня, 17:38
Кисляк о готовности России к ЧМ: «Тяжело определить – нет того накала и сопротивления. Покажет только время, если мы там окажемся»
10сегодня, 17:17
Из-за отложенного ржанкой яйца в Австралии временно закрыли футбольное поле. Это охраняемая птица, которая агрессивно охраняет кладку
48сегодня, 17:08Фото
«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ромеу
11сегодня, 16:57
Брат Мартинеса: «Эми для «Астон Виллы» как Марадона для «Наполи». Он дал клубу столько, сколько Агуэро дал «Ман Сити», а Месси – «Барселоне». Превзойти его будет непросто»
24сегодня, 16:23
«Шоу должно продолжаться, гном 🐐». Отаменди выложил фото с Месси после матча с Венесуэлой
25сегодня, 16:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Италия – Эстония. Доннарумма и Барелла в старте. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Украина – Франция. Забарный, Мбаппе, Зинченко, Дуэ играют. Онлайн-трансляция
81 минуту назадLive
Анзор Кавазашвили: «Нет у нас классных вратарей, кроме Акинфеева. Мы сами испортили их дурацкими постоянными пасами в штрафной своему защитнику, создавая себе опасные моменты»
3 минуты назад
В «Тоттенхэм» инвестируют 100 млн фунтов для конкуренции с топ-клубами АПЛ. Это обеспечит сделки в ближайшие трансферные окна
14 минуты назад
Геззаль вернулся в «Лион» как свободный агент. Контракт с воспитанником – на год
10 минут назадФото
Ловчев о том, что «Спартак» не подписал Пальцева: «Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. В «Краснодаре» лучше сработали, значит»
320 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Штромбергер скончался на 70-м году жизни
334 минуты назад
В Парагвае объявили выходной из-за выхода сборной на ЧМ впервые за 16 лет
749 минут назад
Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг. Там больше элитных футболистов, но в России тоже много хороших игроков»
559 минут назад
«Индепендьенте» исключили из Кубка Судамерикана после беспорядков на матче с «Универсидад де Чили». Команды оштрафовали на 520 тысяч долларов суммарно
сегодня, 17:36