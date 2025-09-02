Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»

Николас Джексон назвал «Баварию» одним из лучших клубов в мире.

Мюнхенский клуб арендовал нападающего у «Челси» с обязательством выкупа за 65 миллионов евро при соблюдении условий.

«Я действительно рад теперь быть частью этого прекрасного клуба. «Бавария » – один из лучших клубов в мире.

Все знают имена их легенд, которые играли здесь, и знают, что этот клуб символизирует огромный успех.

У меня здесь большие цели и мечты в этой команде, и я выложусь полностью, чтобы помочь «Баварии» выиграть трофеи», – сказал Николас Джексон .