Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
Николас Джексон назвал «Баварию» одним из лучших клубов в мире.
Мюнхенский клуб арендовал нападающего у «Челси» с обязательством выкупа за 65 миллионов евро при соблюдении условий.
«Я действительно рад теперь быть частью этого прекрасного клуба. «Бавария» – один из лучших клубов в мире.
Все знают имена их легенд, которые играли здесь, и знают, что этот клуб символизирует огромный успех.
У меня здесь большие цели и мечты в этой команде, и я выложусь полностью, чтобы помочь «Баварии» выиграть трофеи», – сказал Николас Джексон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
