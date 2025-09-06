Родри о Ямале: «Желаю ему направить свой талант на благо команды и футбола. Много было талантливых игроков, которые в итоге потерялись»
Родри рассказал о совете, который дал Ламину Ямалю.
После матча с Англией в финале Евро-2024, в котором Испания победила (2:1), Родри обратился к Ямалю: «Продолжай работать, и сможешь добиться чего захочешь». Их разговор на поле попал в трансляцию.
«Я сказал ему это. Не хотел, чтобы камеры это засняли, но именно этого я ему желаю – чтобы он направил свой талант на благо команды и футбола.
Мы много видели игроков с большим талантом, которые в итоге потерялись. У Ламина все очень четко, и рядом с ним есть люди, которые дают хорошие советы. Я вижу его счастливым, с улыбкой на лице, и пусть он продолжает развиваться, потому что это будет синонимом успеха для страны», – сказал полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании.
