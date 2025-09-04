Родри о разрыве «крестов»: «Эта травма продлит мою карьеру, потому что я уже год даю отдых ногам и телу. В этом есть и положительная сторона»

Родри видит положительные стороны своей травмы.

Около года назад полузащитник «Ман Сити » и сборной Испании получил разрыв крестообразной связки, из-за чего пропустил почти весь сезон.

«Я думаю, что эта травма продлит мою спортивную карьеру, потому что, как ни крути, я уже год даю отдых ногам и телу.

Конечно, никто не хочет получать такую травму, но в этом есть и положительная сторона...» – сказал Родри в интервью El Mundo.