Родри о разрыве «крестов»: «Эта травма продлит мою карьеру, потому что я уже год даю отдых ногам и телу. В этом есть и положительная сторона»
Родри видит положительные стороны своей травмы.
Около года назад полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании получил разрыв крестообразной связки, из-за чего пропустил почти весь сезон.
«Я думаю, что эта травма продлит мою спортивную карьеру, потому что, как ни крути, я уже год даю отдых ногам и телу.
Конечно, никто не хочет получать такую травму, но в этом есть и положительная сторона...» – сказал Родри в интервью El Mundo.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
