  Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»

Луис де ла Фуэнте высказался о победе Испании в матче с Болгарией.

В отборочном матче к чемпионату мира Испания одержала выездную победу со счетом 3:0, забив все три гола в первом тайме.

«Мы провели очень хороший первый тайм, чтобы обеспечить результат. Но во втором тайме мы были нацелены на то, чтобы продолжать совершенствоваться и расти, хотя темп соперника на нас повлиял. Мы могли бы сделать более позитивные выводы, но все закончили матч здоровыми. Это был сложный матч, следующий будет намного лучше.

Мы ставили цель вернуть Родри и Карвахаля. [Их выпустили на поле] не просто так, а потому, что они этого заслуживают. Мы довольны вкладом каждого. Тех, кто вышел, и тех, кто не вышел: Фермин, Ферран, Дани Ольмо...

Мы ужасно требовательны, они [игроки] прежде всего. Они были расстроены из-за второго тайма. Нужно воспринимать все в целом.

Для нас матч [с Турцией] будет чуть выше по уровню и более затратным. Мы должны постоянно совершенствоваться, и мы стремимся к этому. Так будет и в воскресенье. Очень важно быть самокритичными», – сказал главный тренер сборной Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
